Galatasaray, Hatayspor maçına hazır - Son Dakika

Galatasaray, Hatayspor maçına hazır

02.04.2021 15:07
Galatasaray, Hatayspor maçına hazır, System.String[]

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 32. haftasında yarın deplasmanda Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 32. haftasında yarın deplasmanda Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde ısınma hareketleriyle başlayan idman, gruplar halinde gerçekleştirilen pas çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma yapıldı. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle sona erdi.

Portekiz 21 Yaş Altı Milli Takımı'ndan gece yarısı dönen Gedson Fernandes antrenmanda takımla çalıştı.

Galatasaray Futbol Takımı, akşam saatlerinde uçakla Hatay'a gidecek ve kampa girecek.

Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Hatayspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Galatasaray, Hatayspor maçına hazır - Son Dakika Spor


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