Galatasaray - Hatayspor Maçından Kareler -2-
12 dakika önce
- Galatasaray - Hatayspor maçından kareler İSTANBUL - Galatasaray - Hatayspor maçından kareler.
- Galatasaray - Hatayspor maçından kareler
İSTANBUL - Galatasaray - Hatayspor maçından kareler
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 12:04 Kaynak: İHA
Galatasaray'da Mbaye Diagne'nin Cezası Bitti
Emre Akbaba 131 Gün Sonra Kadroda
Villefranche'ı 3-0 ile Geçen PSG, Fransa Kupasında Çeyrek Finalde
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupasında Hatayspor'u 2-0 Yendi