Galatasaray-Hatayspor Maçından Notlar

Galatasaray
Teknik Direktörü Fatih Terim
, babası Talat Terim'in vefatı nedeniyle Ziraat Türkiye Kupası
'nda Hatayspor
ile oynanan çeyrek final ilk maçında takımının başında yer alamadı.
Terim'in yokluğunda yardımcı antrenör Levent Gülen
takımın başında sahaya çıktı.
Sarı-kırmızılı taraftarlar, vefat eden Talat Terim'i yaptıkları tezahüratlar ve açtıkları pankartlarla andı. Taraftarlar, kale arkası tribününe "Talat Terim'in mekanı cennet olsun. Başımız sağ olsun" pankartı astılar.
Galatasaraylı futbolcular sahaya, "Mekanın cennet olsun Talat Terim", Hataysporlu futbolcular da "Başınız sağ olsun hocam" pankartıyla çıktı.
Luyindama ilk kez Türk Telekom
Stadı'nda
Hatayspor'u konuk eden Galatasaray'da yeni transfer Christian Luyindama
da ilk 11'de sahaya çıktı.
Galatasaray'ın yeni transferi ilk kez Türk Telekom Arena
'da sarı-kırmızılı taraftarların önünde forma giydi.
Sarı-kırmızılı ekip, Hatayspor mücadelesinde sahaya, İsmail Çipe, Ömer Bayram
, Luyindama, Marcao, Linnes, Donk, Fernando, Selçuk İnan
, Yunus Akgün
, Onyekuru ve Sinan Gümüş
ilk 11'iyle çıktı. Emre Akbaba
131 gün sonra kadroda
Galatasaray'da uzun sakatlığı sona eren Emre Akbaba, 131 gün sonra maç kadrosunda yer aldı. Yedekler arasında yer alan Emre, forma şansı bekledi.
Son olarak, sarı-kırmızılı takımın Süper Lig'de 28 Eylül
2018'de sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor
ile oynadığı maçta forma giyen Emre, o karşılaşmanın ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkmıştı.