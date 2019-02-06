Son Dakika Haberleri: Galatasaray-Hatayspor Maçından Notlar

Galatasaray-Hatayspor Maçından Notlar

19 dakika önce

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, babası Talat Terim'in vefatı nedeniyle Ziraat Türkiye Kupası'nda Hatayspor ile oynanan çeyrek final ilk maçında takımının başında yer alamadı.

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, babası Talat Terim'in vefatı nedeniyle Ziraat Türkiye Kupası'nda Hatayspor ile oynanan çeyrek final ilk maçında takımının başında yer alamadı.

Terim'in yokluğunda yardımcı antrenör Levent Gülen takımın başında sahaya çıktı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, vefat eden Talat Terim'i yaptıkları tezahüratlar ve açtıkları pankartlarla andı. Taraftarlar, kale arkası tribününe "Talat Terim'in mekanı cennet olsun. Başımız sağ olsun" pankartı astılar.

Galatasaraylı futbolcular sahaya, "Mekanın cennet olsun Talat Terim", Hataysporlu futbolcular da "Başınız sağ olsun hocam" pankartıyla çıktı.

Luyindama ilk kez Türk Telekom Stadı'nda

Hatayspor'u konuk eden Galatasaray'da yeni transfer Christian Luyindama da ilk 11'de sahaya çıktı.

Galatasaray'ın yeni transferi ilk kez Türk Telekom Arena'da sarı-kırmızılı taraftarların önünde forma giydi.

Sarı-kırmızılı ekip, Hatayspor mücadelesinde sahaya, İsmail Çipe, Ömer Bayram, Luyindama, Marcao, Linnes, Donk, Fernando, Selçuk İnan, Yunus Akgün, Onyekuru ve Sinan Gümüş ilk 11'iyle çıktı.

Emre Akbaba 131 gün sonra kadroda

Galatasaray'da uzun sakatlığı sona eren Emre Akbaba, 131 gün sonra maç kadrosunda yer aldı. Yedekler arasında yer alan Emre, forma şansı bekledi.

Son olarak, sarı-kırmızılı takımın Süper Lig'de 28 Eylül 2018'de sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynadığı maçta forma giyen Emre, o karşılaşmanın ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 08:52 Kaynak: AA

Spor
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