Son Dakika Haberleri: Galatasaray - Hatayspor Maçının Ardından - İlhan Palut - İstanbul

Galatasaray - Hatayspor Maçının Ardından - İlhan Palut - İstanbul

41 dakika önce

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında deplasmanda Galatasaray'a 2-0 mağlup olan Hatayspor'un teknik direktörü İlhan Palut, sarı-kırmızılı takımın savunma oyuncusu Christian Luyindama'nın ilk yarıda kesinlikle kırmızı kart görmesi gerektiğini söyledi.

Galatasaray - Hatayspor Maçının Ardından - İlhan Palut - İstanbul, System.String[]
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında deplasmanda Galatasaray'a 2-0 mağlup olan Hatayspor'un teknik direktörü İlhan Palut, sarı-kırmızılı takımın savunma oyuncusu Christian Luyindama'nın ilk yarıda kesinlikle kırmızı kart görmesi gerektiğini söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 11:39 Kaynak: AA

Türkiye Kupası, Christian Luyindama, Hatayspor, Galatasaray, Güncel
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