Galatasaray - Hatayspor Maçının Ardından - İlhan Palut - İstanbul
41 dakika önce
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında deplasmanda Galatasaray'a 2-0 mağlup olan Hatayspor'un teknik direktörü İlhan Palut, sarı-kırmızılı takımın savunma oyuncusu Christian Luyindama'nın ilk yarıda kesinlikle kırmızı kart görmesi gerektiğini söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 11:39 Kaynak: AA
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