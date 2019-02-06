Galatasaray - Hatayspor Maçının Ardından - Levent Şahin - İstanbul
44 dakika önce
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında sahasında Hatayspor'u 2-0 mağlup eden Galatasaray'da yardımcı antrenör Levent Şahin, rövanş öncesinde avantajlı bir skor elde ettiklerini söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 11:36 Kaynak: AA
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