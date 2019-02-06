Son Dakika Haberleri: Galatasaray - Hatayspor Maçının Ardından - Levent Şahin - İstanbul

Galatasaray - Hatayspor Maçının Ardından - Levent Şahin - İstanbul

44 dakika önce

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında sahasında Hatayspor'u 2-0 mağlup eden Galatasaray'da yardımcı antrenör Levent Şahin, rövanş öncesinde avantajlı bir skor elde ettiklerini söyledi.

Galatasaray - Hatayspor Maçının Ardından - Levent Şahin - İstanbul, System.String[]
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında sahasında Hatayspor'u 2-0 mağlup eden Galatasaray'da yardımcı antrenör Levent Şahin, rövanş öncesinde avantajlı bir skor elde ettiklerini söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 11:36 Kaynak: AA

Türkiye Kupası, Levent Şahin, Hatayspor, Galatasaray, Güncel
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