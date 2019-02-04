Galatasaray, Hatayspor Maçının Hazırlıklarına Başladı
15 dakika önce
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında karşılaşacağı Hatayspor karşılaşmasının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Galatasaray
, Ziraat Türkiye Kupası
çeyrek final ilk maçında karşılaşacağı Hatayspor
karşılaşmasının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Teknik direktör Fatih Terim
yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri
'ndeki antrenmanda Aytemiz Alanyaspor
'a karşı oynanan son lig maçında tam süre alan futbolcular günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı. Diğer oyuncular ise core stabilizasyon hareketleriyle antrenmana başladı. Daha sonra çabukluk ve kuvvet çalışması gerçekleştirildi. Antrenmanın ana bölümünde ise sınırlı alanda oyunsal formda çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
EMRE AKBABA TAKIMLA ÇALIŞTI Emre Akbaba
, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalarda yer alırken, Japonya
Milli Takımı ile Asya
Kupası'nda mücadele eden Yuto Nagatomo
da takıma katıldı. Mariano Ferreira'nın ise yapılan tetkiklerinde sağ alt arka adale grubunda darbeye bağlı zorlanma ve kanama tespit edildi. Oyuncunun tedavisine başlandığı öğrenildi.
Galatasaray, Hatayspor karşılaşması öncesindeki son antrenmanını yarın saat 18.00'de Florya Metin Oktay
Tesisler'de yaparak mücadele için Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girecek.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 03:01 Kaynak: DHA
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