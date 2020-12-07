Galatasaray Hatıra Ormanı'nda ilk fidanlar toprakla buluştu - Son Dakika

Galatasaray Hatıra Ormanı'nda ilk fidanlar toprakla buluştu

07.12.2020 16:43
Galatasaray Hatıra Ormanı'nda ilk fidanlar toprakla buluştu, System.String[]

Galatasaray Kulübü tarafından oluşturulan hatıra ormanında ilk fidanlar dikildi.

Galatasaray Kulübü tarafından oluşturulan hatıra ormanında ilk fidanlar dikildi.

Sarı-kırmızılı kulübün Kemerburgaz'daki tesis arazisinin yanında oluşturulan Galatasaray Hatıra Ormanı'nın fidan dikim törenine, kulüp başkanı Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu üyeleri, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ile İstanbul Orman Bölge Müdürü Yusuf Şahin katıldı.

Mustafa Cengiz, ağaç ve yeşil sevgisinin ilkokul çağında öğretilmesi gerektiğini belirterek, "Bugün İstanbul susuzluk sorunu çekiyorsa, bunun nedenlerinden biri de ormanı hoyratça kullanmamız." dedi.

Hatıra ormanında ilk aşamada 459 fidan dikeceklerini anlatan Cengiz, "Biz Galatasaray olarak Avrupalıyız, Floryalıyız, Beyoğluluyuz. Galatasaray Kulübü Başkanı olarak artık bir Eyüplü olmaktan da gurur duyacağım. Galatasaraylılar burada hem Türk sporu için hem de camia için elinden gelen gayreti gösterecek." diye konuştu.

Kemerburgaz'daki tesisleri biran önce yapmayı istediklerini aktaran Cengiz, şunları kaydetti:

"Bu arsayı devlet bize tesis etti. Burada adaletin dehlizleri var. Her ay bir bölge idareden reddediliyor. Böyle bir komedinin içindeyiz. Galatasaray, Türkiye'nin en büyük camiasıdır. Biz rica ediyoruz, bir an evvel adaletin ve hukukun emrini yerine getirsinler. Devletle uğraşılmaz. Devleti karşısına almak çok yanlış. Biz bunu tavsiye etmiyoruz onlara. Karar çıktığı anda, pandemiye rağmen tesisi yapacağız. Bir de Büyükçekmece'de bir projemiz var. Hocamızla gidip bakacağız. Onu amatörlere düşünüyoruz. Elimizde enstrüman çok. İnşallah hepsi kısa zamanda olacak."

Deniz Köken de Kemerburgaz'daki ormanlık alanlara dikkati çekerek, "Türkiye'nin ve dünyanın önemli markalarından olan Galatasaray'ın bölgemizde böyle bir organizasyonda olmasından memnuniyet duyuyorum. İnşallah en yakın zamanda bu bölgede güzel bir tesisimizin de olmasını temenni ediyoruz. Elimizden geleni yapmaya hazırız." şeklinde görüş belirtti.

Yusuf Şahin de Galatasaray Hatıra Ormanı'nda toplamda 2 bin fidanın dikileceğine değinerek, "Dikilecek fidanların seçiminde özellikle sarı kırmızılı renklerin olmasını tercih ettik." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Mustafa Cengiz, Deniz Köken ve Yusuf Şahin ile törene katılanlar, hatıra ormanında ilk fidanları toprakla buluşturdu.

Yusuf Şahin, Deniz Köken, Kemerburgaz, Galatasaray, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Galatasaray Hatıra Ormanı'nda ilk fidanlar toprakla buluştu - Son Dakika Spor


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