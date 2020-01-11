Galatasaray, hazırlık maçında Adana Demirspor'u 1-0 yendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Galatasaray, hazırlık maçında Adana Demirspor'u 1-0 yendi - Son Dakika

Galatasaray, hazırlık maçında Adana Demirspor'u 1-0 yendi

6 saat önce

Galatasaray, Antalya Kampı hazırlıkları kapsamındaki ikinci maçında TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti.

Galatasaray, hazırlık maçında Adana Demirspor'u 1-0 yendi, System.String[]

Galatasaray, Antalya Kampı hazırlıkları kapsamındaki ikinci maçında TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti.

Karşılaşmaya Okan Kocuk, Ahmet Çalık, Yuto Nagatomo, Marcao Teixeira, Ömer Bayram, Martin Linnes, Emre Akbaba, Jean Michael Seri, Younes Belhanda, Sofiane Feghouli ve Radamel Falcao ilk 11'i ile başlayan Galatasaray, 7. dakikada Sofiena Fegouli'nin ceza sahası dışından kaydettiği golle 1-0 öne geçti. İlk yarıyı sarı-kırmızılılar 1-0 önde kapattı. Dengeli geçen ikinci yarıda gol olmayınca mücadele Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Galatasaray, Antalya'daki kamp hazırlıklarını 14 Ocak Salı günü tamamlayacak. Salı günü Trabzon'a uçakla gidecek olan kafile, ardından kara yoluyla Rize'ye geçerek, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk ayak maçında Rizespor ile karşılaşacak.

(İHA)

Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor, Galatasaray, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 09:05 Kaynak: İHA
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