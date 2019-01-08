Galatasaray, Hazırlık Maçında Eskişehir ile 3-3 Berabere Kaldı

Galatasaray
, kamp yaptığı Antalya Belek
'te Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor
ile oynadığı hazırlık maçında 3-3 berabere kaldı.
Yeni sezon hazırlıklarını Antalya Belek'te sürdüren Galatasaray, kamp yaptığı otelin antrenman sahasında Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar karşılaşmaya İsmail, Maicon
, Ahmet, Linnes, Ömer, Selçuk
, Donk, Ndiaye, Yunus, Sinan ve Muğdat ilk 11'iyle çıktı. Mücadelede daha sonra Batuhan, Ozan, Mariano, Fernando, Celil, Feghouli, Belhanda
, Atalay ve Onyekuru dahil oldu. Kırmızı-siyahlılar ise sahaya Feyzi, Semih, Mevlüt, Cemali, Jesse, Mehmet, Tolga, Furgan, Fıratcan ve Halil 11'i ile çıktı.
Mücadelenin 11. dakikasında Galatasaray, Sinan Gümüş
ile 1-0 öne geçti. Eskişehir, Halil İbrahim ile 22. dakikada bulduğu golle skoru eşitledi. Maçın 24. dakikasında Yunus Akgün
ile 2-1 öne geçen sarı-kırmızılılar ilk yarıyı da bu skorla tamamladı. İkinci yarının 67. dakikasında Erdal Akdari'nin kendi kalesine attığı gol sonrasında Galatasaray skoru 3-1 yaptı ve farkı 2'ye çıkardı. Eskişehirspor, Talha Erdoğan'ın 75. dakikadaki golüyle önce farkı bire indirdi; daha sonra 84. dakikada da Utku Kızılkaya
'nın golüyle eşitliği sağladı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşma 3-3 sona erdi.
Öte yandan karşılaşmayı sarı-kırmızılıların Türkiye Kupası
'ndaki rakibi Boluspor
'un yetkilileri de izledi. - ANTALYA