Son Dakika Haberleri: Galatasaray, hazırlık maçında İstanbulspor'u 3-2 mağlup etti
Son Dakika Spor Galatasaray, hazırlık maçında İstanbulspor'u 3-2 mağlup etti

Galatasaray, hazırlık maçında İstanbulspor'u 3-2 mağlup etti

51 dakika önce

Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde TFF 1. Lig takımlarından İstanbulspor ile oynadığı hazırlık maçını 3-2 kazandı.

Galatasaray, hazırlık maçında İstanbulspor'u 3-2 mağlup etti, System.String[]

Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde TFF 1. Lig takımlarından İstanbulspor ile oynadığı hazırlık maçını 3-2 kazandı.


Galatasaray, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 8. haftasında evinde Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı çalışmayla devam etti. Sarı-kırmızılılar, bu kapsamda TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor ile karşılaştı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen müsabakadan Galatasaray 3-2'lik skorla galip ayrıldı.


Sarı-kırmızılıların gollerini Jimmy Durmaz (dk. 18), Taylan Antalyalı (dk. 20) ve Emre Mor (dk. 38) kaydederken, İstanbulspor'un gollerini ise Papa Diouf (dk. 4) ve Yunus Emre Yalçın (dk. 81 pen.) attı.


Adem Büyük, dün yapılan idmanda sağ baldırına aldığı darbe sonrası bu bölgede hematom oluşması nedeniyle tedbir amaçlı olarak karşılaşmada yer almadı.


Radamel Falcao, günü tedavisinin ardından salon çalışmasıyla tamamlarken, Christian Luyindama ise takımdan ayrı salonda özel bir çalışma yaptı. Mario Lemina da fizyoterapistler eşliğinde saha adaptasyon çalışmalarına başladı.


Galatasaray, Sivasspor karşılaşmasının hazırlıklarına pazartesi günü saat 11.00'de gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL

Florya Metin Oktay Tesisleri, Türkiye Futbol Federasyonu, İstanbulspor, Galatasaray, Spor

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 02:51 Kaynak: İHA
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