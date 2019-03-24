Galatasaray, Hazırlık Maçında Ümraniyespor'u 3-2 Yendi

Galatasaray
, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile yaptığı hazırlık maçını 3-2 kazandı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri
'nde oynanan karşılaşmada Galatasaray'ın gollerini Muğdat Çelik
, Ryan Donk
ve penaltıdan Selçuk İnan
attı. Ümraniyespor'un gollerini ise Serkan Göksu
ile penaltıdan Recep Aydın
kaydetti.
Galatasaray'da kasık adalesinde sertleşme olan Ahmet Çalık
ile belinde ağrı hisseden Sinan Gümüş
tedbir amacıyla maçta yer almazken, iki oyuncu da özel program dahilinde çalıştı. Yuto Nagatomo
ise kendisi için hazırlanan kuvvet antrenmanlarına devam etti. Yunanistan
Milli Takımı'nda sakatlanan Konstantinos Mitroglou'nun durumu, oyuncunun İstanbul
'a dönmesinin ardından yapılacak tetkikler sonrasında belli olacak.
Yarını izinli geçirecek sarı-kırmızılı takım, Ziraat Türkiye Kupası
yarı finalinde Evkur Yeni Malatyaspor
ile oynayacağı maçın hazırlıklarını 26 Mart Salı günü yapacağı antrenmanla sürdürecek.