Son Dakika Haberleri: Galatasaray, Hazırlık Maçında Ümraniyespor'u 3-2 Yendi

Galatasaray, Hazırlık Maçında Ümraniyespor'u 3-2 Yendi

5 dakika önce

Galatasaray, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile yaptığı hazırlık maçını 3-2 kazandı.

Galatasaray, Hazırlık Maçında Ümraniyespor'u 3-2 Yendi, System.String[]
Galatasaray, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile yaptığı hazırlık maçını 3-2 kazandı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan karşılaşmada Galatasaray'ın gollerini Muğdat Çelik, Ryan Donk ve penaltıdan Selçuk İnan attı. Ümraniyespor'un gollerini ise Serkan Göksu ile penaltıdan Recep Aydın kaydetti.

Galatasaray'da kasık adalesinde sertleşme olan Ahmet Çalık ile belinde ağrı hisseden Sinan Gümüş tedbir amacıyla maçta yer almazken, iki oyuncu da özel program dahilinde çalıştı. Yuto Nagatomo ise kendisi için hazırlanan kuvvet antrenmanlarına devam etti.

Yunanistan Milli Takımı'nda sakatlanan Konstantinos Mitroglou'nun durumu, oyuncunun İstanbul'a dönmesinin ardından yapılacak tetkikler sonrasında belli olacak.

Yarını izinli geçirecek sarı-kırmızılı takım, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını 26 Mart Salı günü yapacağı antrenmanla sürdürecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 03:34 Kaynak: AA

Florya Metin Oktay Tesisleri, Galatasaray, Spor
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