Son Dakika Haberleri: Galatasaray, hazırlık maçında Ümraniyespor'u 4-0 mağlup etti
Son Dakika Spor Galatasaray, hazırlık maçında Ümraniyespor'u 4-0 mağlup etti - Son Dakika Spor

Galatasaray, hazırlık maçında Ümraniyespor'u 4-0 mağlup etti

6 saat önce

Galatasaray, hazırlık maçında karşılaştığı Ümraniyespor'u Jimmy Durmaz, Selçuk İnan, Emre Mor ve Adem Büyük'ün golleri ile 4-0 mağlup etti.

Galatasaray, hazırlık maçında Ümraniyespor'u 4-0 mağlup etti, System.String[]

Galatasaray, hazırlık maçında karşılaştığı Ümraniyespor'u Jimmy Durmaz, Selçuk İnan, Emre Mor ve Adem Büyük'ün golleri ile 4-0 mağlup etti.


Galatasaray, Süper Lig'in 12. haftasında Başakşehir FK ile oynayacağı maçın hazırlıkları kapsamında Florya Metin Oktay Tesisleri'nde TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar müsabakadan Jimmy Durmaz (dk. 1), Selçuk İnan (dk. 46), Emre Mor (dk. 56) ve Adem Büyük (dk. 84) ile bulduğu gollerin ardından 4-0 galip ayrıldı.


Milli takım kamplarında bulunan futbolcular maçta yer almadı.


Florin Andone, sağ diz iç yan bağındaki subtotal yırtıktan dolayı kendisi için hazırlanan özel bir dizlik eşliğinde çalışmalarına devam etti. Şener Özbayraklı ve Younes Belhanda ise günü tedaviyle geçirdi.


İspanya'daki tedavisinin ardından İstanbul'a dönen Radamel Falcao, salı gününe dek kulübün sağlık merkezinde tedavisine devam edecek. Tedavisinin planlanan programı dahilinde İspanya'ya giderek bir hafta kadar burada kalacak olan Falcao'nun tedavisinin daha sonraki bölümü kulüpte gerçekleştirilecek.


Galatasaray, Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarına pazartesi günü saat 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL

Jimmy Durmaz, Selçuk İnan, Galatasaray, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 04:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaray, Ümraniyespor'u 4-0 yendi
Başakşehir hazırlık maçında Fatih Karagümrük'ü 2-1 yendi Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın annesi vefat etti Pogba Juventus'a, Haaland ve Sancho Manchester United'a transfer olacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2019 23:14:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Galatasaray, hazırlık maçında Ümraniyespor'u 4-0 mağlup etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]