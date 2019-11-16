Galatasaray, hazırlık maçında Ümraniyespor'u 4-0 mağlup etti

Andone özel dizlikle çalışmalarına devam etti

Falcao'nun tedavisi 1 hafta daha İspanya'da sürdürülecek

Şener ve Belhanda da günü tedaviyle geçirdi

İSTANBUL, - Galatasaray, Süper Lig'in 12'nci haftasında sahasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıkları kapsamında, TFF 1'inci Lig ekiplerinden Cesar Grup Ümraniyespor ile yaptığı hazırlık karşılaşmasından 4-0 galip ayrıldı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan müsabakada sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 1'inci dakika Jimmy Durmaz, 46'ncı dakika Selçuk İnan, 56'ncı dakika Emre Mor ve 84'üncü dakikada Adem Büyük kaydetti.

Galatasaray'da, milli takım kamplarında bulunan oyuncular maçta yer almadı.

SAKAT OYUNCULARIN TEDAVİ SÜRECİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Bu arada, Galatasaray Kulübü resmi internet sitesinde sakatlıkları süren oyuncuları hakkında bilgilendirmede bulundu. Açıklamada, Gaziantep Futbol Kulübü maçında sakatlık yaşayan Florin Andone'nin sağ diz iç yan bağındaki subtotal yırtıktan dolayı kendisi için hazırlanan özel bir dizlik eşliğinde çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

İspanya'daki tedavisinin ardından İstanbul'a dönen Radamel Falcao'nun ise Salı gününe kadar kulübün sağlık merkezinde tedavisine devam edileceği, ardından planlanan program dahilinde İspanya'ya giderek bir hafta kadar bu ülkede kalacağı ve Kolombiyalı oyuncunun tedavisinin daha sonraki bölümünün sarı-kırmızı kulüpte gerçekleştirileceği kaydedildi.

Diğer taraftan, sarı-kırmızılılarda sakatlıkları devam eden Şener Özbayraklı ve Younes Belhanda da günü tedaviyle geçirdi.

Galatasaray, Medipol Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarına Pazartesi günü saat 11.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.