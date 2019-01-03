Son Dakika Haberleri: Galatasaray Hazırlıklarına Çift İdmanla Devam Etti

Galatasaray Hazırlıklarına Çift İdmanla Devam Etti

20 dakika önce

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıklarına çift antrenmanla devam etti.

Galatasaray Hazırlıklarına Çift İdmanla Devam Etti, System.String[]
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıklarına çift antrenmanla devam etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen günün ilk antrenmanında oyuncuların kendi nabız aralığına göre koşu gerçekleştirdiği belirtildi.

Koordinatif hareketlerle başlanan günün ikinci antrenmanında ise ısınma koşularının ardından teknik çalışmalar üzerinde durulduğu aktarıldı. Ana bölümünde sınırlı alanda dar alan oyunlarının yapıldığı antrenmanın yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandığı kaydedildi.

İkinci antrenman öncesinde Muğdat Çelik'in doğum gününün kutlandığı ifade edildi.

Galatasaray, hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 08:42 Kaynak: AA

Florya Metin Oktay Tesisleri, Galatasaray, Spor
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