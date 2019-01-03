Galatasaray Hazırlıklarına Çift İdmanla Devam Etti
20 dakika önce
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıklarına çift antrenmanla devam etti.
Galatasaray
, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıklarına çift antrenmanla devam etti.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri
'nde teknik direktör Fatih Terim
yönetiminde gerçekleştirilen günün ilk antrenmanında oyuncuların kendi nabız aralığına göre koşu gerçekleştirdiği belirtildi.
Koordinatif hareketlerle başlanan günün ikinci antrenmanında ise ısınma koşularının ardından teknik çalışmalar üzerinde durulduğu aktarıldı. Ana bölümünde sınırlı alanda dar alan oyunlarının yapıldığı antrenmanın yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandığı kaydedildi.
İkinci antrenman öncesinde Muğdat Çelik
'in doğum gününün kutlandığı ifade edildi.
Galatasaray, hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 08:42 Kaynak: AA
Fatih Terim'den Serdar Aziz'e Af Yok: Kendine Takım Bul
Galatasaray, Garry Rodrigues İçin Al İttihad İle El Sıkıştı
Son Dakika! Galatasaray, Garry Rodrigues'i KAP'a Bildirdi
Fatih Terim, Transfer Yapılacak Bölgeleri Açıkladı!