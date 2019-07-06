Son Dakika Haberleri: Galatasaray hazırlıklarını sürdürdü
Son Dakika Spor Haber

Galatasaray hazırlıklarını sürdürdü

1 saat önce

Galatasaray, 2019-2020 sezonu hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Galatasaray hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]
Galatasaray, 2019-2020 sezonu hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmana salonda core ve aktivasyon çalışmasıyla başlandı. Antrenmanın ana bölümünde ise salonda ve rampada koşu çalışmaları üzerinde duruldu.
Sarı kırmızılı takım, yeni sezon hazırlıklarını yarın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.


Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 08:56 Kaynak: DHA
Florya Metin Oktay Tesisleri, Galatasaray, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fatih Terim, Emre Mor'u veto etti! Galatasaray, Standard Liege forması giyen Renaud Emond'u istiyor Galatasaray, Vincent Aboubakar ile prensipte anlaştı Stefano Okaka, Galatasaray'a gelmek için gemileri yaktı!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.7.2019 22:01:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Galatasaray hazırlıklarını sürdürdü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]