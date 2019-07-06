Galatasaray hazırlıklarını sürdürdü
1 saat önce
Galatasaray, 2019-2020 sezonu hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Galatasaray
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 08:56 Kaynak: DHA
, 2019-2020 sezonu hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Florya Metin Oktay Tesisleri
'ndeki antrenmana salonda core ve aktivasyon çalışmasıyla başlandı. Antrenmanın ana bölümünde ise salonda ve rampada koşu çalışmaları üzerinde duruldu.
Sarı kırmızılı takım, yeni sezon hazırlıklarını yarın Florya Metin Oktay
Tesisleri'nde yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.
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