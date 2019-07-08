Son Dakika Haberleri: Galatasaray hazırlıklarını sürdürdü
Son Dakika Spor Haber

Galatasaray hazırlıklarını sürdürdü

1 saat önce

Galatasaray, 2019-2020 sezonu hazırlıklarını bugün yaptığı çift antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]
Galatasaray, 2019-2020 sezonu hazırlıklarını bugün yaptığı çift antrenmanla sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde günün ilk antrenmanı sabah saatlerinde gerçekleştirilirken, idmana salonda core ve aktivasyon çalışmasıyla başlandı. Ana bölümde ise sahada koşu çalışmaları üzerinde duruldu.
Günün akşamüstü yapılan ikinci antrenmanına ise topla ısınmayla başlandı. Daha sonra dar alanda pas ve dayanıklılık çalışması gerçekleştirildi. Ana bölümde oyunsal formda çift kaleli pas ve dayanıklılık çalışması yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Sarı kırmızılılar, yeni sezon hazırlıklarına yarın saat 18.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.


Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 09:43 Kaynak: DHA
Florya Metin Oktay Tesisleri, Galatasaray, Sabah, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaray, Selçuk İnan'ın sözleşmesini uzattı Abdurrahim Albayrak: Selçuk İnan boş mukaveleye imza attı Bafetimbi Gomis'ten Fatih Terim'e özel mesaj! Gökhan Özoğuz'dan ODTÜ'de ağaçların kesilmesine tepki!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.7.2019 22:55:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Galatasaray hazırlıklarını sürdürdü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]