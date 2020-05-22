Galatasaray hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray bugün yaptığı çift idmanla hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın sabah yapılan ilk bölümünde core stabilizasyon çalışmaları yapıldı.

Kumda gerçekleştirilen kuvvet çalışması sonrası bir süre pas idmanı yapan sarı-kırmızılı ekip ikinci idmanda topla dayanıklılık antrenmanları gerçekleştirdi.

Yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle idman sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip hazırlıklarına yarın devam edecek.