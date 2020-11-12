Galatasaray HDI Sigorta: 0-3

SALON: FSK Olymp

HAKEMLER: Mario Bernaola (İspanya), Dejan Rogic (Sırbistan)

KHIMIK YUZHNY: Emmel Roxo, Sneed, Kyrychenko, Boyko, Frolova, Skrypak, Niemtseva (L) (Stepanovska, Yakovchuk, Velykokon, Maievska, Khober)GALATASARAY HDI SİGORTA: İlkin, Hazal Selin, Çağla, Kosheleva, Ergül, Rykhliuk, Gizem (L) (Elif Su, Sezen, Beren)SETLER: 17-25, 18-25, 19-25

SÜRE: 66 dakika (19,25,22)

Galatasaray HDI Sigorta, 2021 CEV Kupası kadınlar kategorisi son 32 turu ilk maçında deplasmanda Ukrayna'nın Khimik Yuzhny takımını 3-0 mağlup etti ve tur için büyük avantaj sağladı. Karşılaşmanın rövanşı 26 Kasım Perşembe günü İstanbul'da oynanacak. Temsilcimiz turu geçmesi durumunda, CEV Kupası son 16 turunda SC Potdsam - Hapoel Kfar Saba eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

- İstanbul