SALON: İzmir AtatürkHAKEMLER: Burhan İlhan (xx), Eyüpcan Kayışoğlu (xx)ARKASSPOR: Blankenau (xx), Burak Güngör (xx), Mustafa Cengiz (xx), Efe (xx), Yiğit (xx), Matic (xx), Bravo (xx), Mirza (x), Winkelmuller (x), Mustafa Koç (x), Çağatay (x)GALATASARAY HDI SİGORTA: Vahit Emre (xxx), Murat (xxx), Berezhko (xxx), Doğukan (xxx), Torres (xxx), Melih (xxx), Burak (xxx), Onurcan (xxx), Ertuğrul Gazi (xx)SETLER: 23-25, 23-25, 26-28SÜRE: 90 dakika (24, 28, 38)AXA Sigorta Efeler Ligi'nde Play-Off 3-4 etabı ilk maçında Arkasspor evinde Galatasaray HDI Sigorta'ya 3-0 mağlup oldu. İzmir Atatürk Voleybol Salonu Sigorta Shop Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakanın setleri 23-25, 23-25 ve 26-28'lik skorlarla sona erdi. İki galibiyet alacak takımın sezonu 3'üncü sırada tamamlayacağı serinin ikinci maçı perşembe günü İstanbul'da oynanacak.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Spor › Galatasaray HDI Sigorta: 0-3 - Son Dakika Spor