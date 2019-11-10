Son Dakika Haberleri: Galatasaray HDI Sigorta: 2-3
Son Dakika Spor Galatasaray HDI Sigorta: 2-3

Galatasaray HDI Sigorta: 2-3

6 saat önce

SALON: İzmir AtatürkHAKEMLER: Hakkı Demiralay (xx), Arzu Emiroğlu (xx)ARKASSPOR: Burak Güngör (xxx), Mustafa Koç (xxx), Adis (xxx), Yiğit (xxx), Mustafa Cengiz (xx), Blankenau (xx), Bravo (xx), Burak Çevik (x), Mirza (x), Muhammet (x)GALATASARAY HDI SİGORTA: Berkel (xxx), Selçuk (xxx),...

Galatasaray HDI Sigorta: 2-3, System.String[]

SALON: İzmir Atatürk

HAKEMLER: Hakkı Demiralay (xx), Arzu Emiroğlu (xx)

ARKASSPOR: Burak Güngör (xxx), Mustafa Koç (xxx), Adis (xxx), Yiğit (xxx), Mustafa Cengiz (xx), Blankenau (xx), Bravo (xx), Burak Çevik (x), Mirza (x), Muhammet (x)

GALATASARAY HDI SİGORTA: Berkel (xxx), Selçuk (xxx), Burutay (xxx), Doğukan(xxx), Venno (xxxx), Yasin (xxx), Burak (xxx), Ertuğrul Gazi (xx), Muzaffer (xx), Antonov (xx), Vahit Emre (xx)

SETLER: 25-21, 15-25, 22-25, 25-18, 9-15

SÜRE: 137 dakika (31, 25, 34, 28, 19)

AXA Sigorta Efeler Ligi 5'inci hafta mücadelesinde Arkasspor evinde Galatasaray HDI Sigorta'ya tie-break setiyle 3-2 mağlup oldu. Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmanın setleri 25-21, 15-25, 22-25, 25-18 ve 9-15'lik skorlarla sona erdi.


- İzmir
Mustafa Kemal Atatürk, Galatasaray, Sigorta, İzmir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 08:27 Kaynak: DHA
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