Galatasaray HDI Sigorta: 3-0 - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray HDI Sigorta: 3-0 - Son Dakika Spor

Galatasaray HDI Sigorta: 3-0

6 saat önce

SALON: Burhan FelekHAKEMLER: Nurper Özbar, Metin KorkutFENERBAHÇE OPET: Thompson, Eda Erdem Dündar, Fatma Yıldırım, Naz Aydemir Akyol, Robinson, Bahar Toksoy Guidetti (Aylin Sarıoğlu, Melis Yılmaz, Beliz Başkır)GALATASARAY HDI SİGORTA: Çağla Akın, Güldeniz Önal, Rykhliuk, Aslı Kalaç, Anthi,...

Galatasaray HDI Sigorta: 3-0, System.String[]

SALON: Burhan Felek

HAKEMLER: Nurper Özbar, Metin Korkut

FENERBAHÇE OPET: Thompson, Eda Erdem Dündar, Fatma Yıldırım, Naz Aydemir Akyol, Robinson, Bahar Toksoy Guidetti (Aylin Sarıoğlu, Melis Yılmaz, Beliz Başkır)

GALATASARAY HDI SİGORTA: Çağla Akın, Güldeniz Önal, Rykhliuk, Aslı Kalaç, Anthi, Belien ( Gizem Karadayı, Nilay Karaağaç, Beren Yeşilırmak, Cansu Çetin)

SETLER: 25-21, 25-23, 25-20

SÜRE: 82 dakika (25, 31, 26)

İSTANBUL, - Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 15'inci haftasında Fenerbahçe Opet, sahasında Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından sarı-lacivertli ekip, 15'inci maçında 13'üncü elde ederken Galatasaray HDI Sigorta ise bu sezon 3'üncü yenilgisini aldı.


OPET PETROLCÜLÜK A.Ş, Galatasaray, Eda Erdem, Sigorta, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 05:07 Kaynak: DHA
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