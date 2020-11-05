Galatasaray HDI Sigorta: 3-2

SALON: Bingöl Karşıyaka
HAKEMLER: Ozan Çağı Sarıkaya, Hüseyin OkumuşSOLHANSPOR: Krauchuk, Muzaffer Yönet, Serhat Uzun, Massari, Orçun Ergün, Mert Nevzat Güneş ( Alper Özdemir, Altay Demirci, Hakan Polat, Kuklinski)GALATASARAY HDI SİGORTA: Selçuk Keskin, Batuhan Avcı, Melih Sıratça, Ertuğrul Gazi Metin, Vahit Emre Savaş, Burutay Subaşı ( Yasin Aydın, Murat Yenipazar, Torres, Selim Kalaycı, Doğukan Ulu)SETLER: 23-25, 18-25, 25-21, 25-18, 15-13
SÜRE: 137 (30, 26, 31, 27, 23)
AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 6'ncı haftanın erteleme karşılaşmasında Galatasaray HDI Sigorta deplasmanda Solhanspor'a konuk oldu. Solhanspor, 23-25, 18-25, 25-21, 25-18, 15-13 setler sonucunda rakibini 3-2 mağlup etti.
- Kaynak: DHA
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