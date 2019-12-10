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Galatasaray HDI Sigorta, Burhan Felek'te! Konuk Dukla Liberec...
6 saat önce
Burhan Felek Voleybol Salonu'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.
Burhan Felek Voleybol Salonu'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.
Bu karşılaşmanın rövanşı 19 Aralık Perşembe günü Çekya'da oynanacak.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 11:58
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