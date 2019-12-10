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Son Dakika Spor Galatasaray HDI Sigorta, Burhan Felek'te! Konuk Dukla Liberec... - Son Dakika Spor

Galatasaray HDI Sigorta, Burhan Felek'te! Konuk Dukla Liberec...

6 saat önce

Burhan Felek Voleybol Salonu'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

Galatasaray HDI Sigorta, Burhan Felek'te! Konuk Dukla Liberec..., System.String[]

Burhan Felek Voleybol Salonu'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.


Bu karşılaşmanın rövanşı 19 Aralık Perşembe günü Çekya'da oynanacak.


Burhan Felek, voleybol, Aralık, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 11:58 
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