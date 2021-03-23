Galatasaray HDI Sigorta, CEV Kupası ikincisi - Son Dakika

Galatasaray HDI Sigorta, CEV Kupası ikincisi

23.03.2021 22:29
Galatasaray HDI Sigorta, CEV Kupası ikincisi, System.String[]

SALON: TVF Burhan Felek VestelHAKEMLER: Vasileios Vasileiadis (Yunanistan), Mirko Jankovic (Sırbistan)GALATASARAY HDI SİGORTA: Hazal Selin, Çağla, Kosheleva, Ergül, Rykhiluk, Güldeniz, Gizem (L), (İlkin, Çağla, Nilay, Derya (L), Sude)SAUGELLA MONZA: Begic, Heyrman, Orro, Meijners, Danesi,...

SALON: TVF Burhan Felek Vestel

HAKEMLER: Vasileios Vasileiadis (Yunanistan), Mirko Jankovic (Sırbistan)

GALATASARAY HDI SİGORTA: Hazal Selin, Çağla, Kosheleva, Ergül, Rykhiluk, Güldeniz, Gizem (L), (İlkin, Çağla, Nilay, Derya (L),  Sude)SAUGELLA MONZA: Begic, Heyrman, Orro, Meijners, Danesi, Van Hecke, Parrocchiale (L), (Obossa, Carraro, Squarcini, Orthmann, Negretti (L), Davyskiba)SETLER: 17-25, 19-25, 19-25

SÜRE: 67 dakika (22' 23' 22')

Galatasaray HDI Sigorta, 2021 CEV Kupası final ikinci maçında İtalyan ekibi Saugella Monza'ya 3-0 mağlup oldu ve CEV Kupası'nda ikincilik elde etti. Final karşılaşmasının ardından yapılan törende, en değerli oyuncu (MVP) Saugella Monza takımından Alessia Orro seçildi. CEV Kupası'nı ikinci olarak tamamlayan Galatasaray HDI Sigorta takımına ikincilik şiltini ve madalyalarını Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz takdim etti.


- İstanbul
Galatasaray HDI Sigorta, CEV Kupası ikincisi
Galatasaray HDI Sigorta, CEV Kupası ikincisi
Galatasaray HDI Sigorta, CEV Kupası ikincisi
Galatasaray HDI Sigorta, CEV Kupası ikincisi

Galatasaray, Yunanistan, Sırbistan, Sigorta, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Galatasaray HDI Sigorta, CEV Kupası ikincisi - Son Dakika Spor


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