Galatasaray HDI Sigorta, CEV Kupası'nda yarın CSM Arcada'yı konuk edecek - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray HDI Sigorta, CEV Kupası'nda yarın CSM Arcada'yı konuk edecek - Son Dakika Spor

Galatasaray HDI Sigorta, CEV Kupası'nda yarın CSM Arcada'yı konuk edecek

6 saat önce

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası 8'li final turu ilk maçlarında yarın Romanya temsilcisi CSM Arcada'yı ağırlayacak.

Galatasaray HDI Sigorta, CEV Kupası'nda yarın CSM Arcada'yı konuk edecek, System.String[]

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası 8'li final turu ilk maçlarında yarın Romanya temsilcisi CSM Arcada'yı ağırlayacak.

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak.

Karşılaşmanın rövanşı 12 Şubat Çarşamba günü Romanya'nın Galati kentinde oynanacak.

İki maç sonunda turu geçecek takım, çeyrek finalde İzmir ekibi Arkas Spor ile Almanya temsilcisi United Volleys eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

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Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 10:02 Kaynak: AA
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