Son Dakika Haberleri: Galatasaray Hdı Sigorta - Csm Volei Alba Blaj: 3-0

Galatasaray Hdı Sigorta - Csm Volei Alba Blaj: 3-0

15 dakika önce

SALON: TVF Burhan FelekHAKEMLER: Michael Andersen (Danimarka), Magdalena Niewiarowska (Polonya)GALATASARAY HDI SİGORTA: Çağla, Leys, Aslı, Hande, Meryem, Jackson, Gizem (L) (Nursevil, Buse (L), Cansu)ALBA BLAJ: Lazarevic, Ninkovic, Kitipova, Newcombe, Onyejekwe, Baciu, Vujovic (L)...

Galatasaray Hdı Sigorta - Csm Volei Alba Blaj: 3-0, System.String[]


SALON: TVF Burhan Felek

HAKEMLER: Michael Andersen (Danimarka), Magdalena Niewiarowska (Polonya)

GALATASARAY HDI SİGORTA: Çağla, Leys, Aslı, Hande, Meryem, Jackson, Gizem (L) (Nursevil, Buse (L), Cansu)

ALBA BLAJ: Lazarevic, Ninkovic, Kitipova, Newcombe, Onyejekwe, Baciu, Vujovic (L) (Aleksic, Zhidkova, Karakasheva, Cirovic, Delros)

SETLER: 25-23, 25-20, 25-17

SÜRE: 70 dakika (26, 23, 21)

2019 CEV Kupası kadınlar kategorisinde mücadele eden Galatasaray HDI Sigorta, çeyrek final ilk maçında sahasında Romanya'nın CSM Volei Alba Blaj takımını 25-23, 25-20 ve 25-17'lik setlerle 3-0 mağlup etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 08:56 Kaynak: DHA

Spor
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