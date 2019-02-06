Galatasaray Hdı Sigorta - Csm Volei Alba Blaj: 3-0

SALON: TVF
Burhan Felek
HAKEMLER: Michael Andersen (Danimarka
), Magdalena Niewiarowska (Polonya
)
GALATASARAY HDI SİGORTA: Çağla, Leys, Aslı, Hande, Meryem
, Jackson
, Gizem (L) (Nursevil, Buse (L), Cansu)
ALBA BLAJ: Lazarevic, Ninkovic, Kitipova, Newcombe, Onyejekwe, Baciu, Vujovic (L) (Aleksic, Zhidkova, Karakasheva, Cirovic, Delros)
SETLER: 25-23, 25-20, 25-17
SÜRE: 70 dakika (26, 23, 21)
2019 CEV Kupası kadınlar kategorisinde mücadele eden Galatasaray
HDI Sigorta
, çeyrek final ilk maçında sahasında Romanya
'nın CSM Volei Alba Blaj takımını 25-23, 25-20 ve 25-17'lik setlerle 3-0 mağlup etti.