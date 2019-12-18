Galatasaray HDI Sigorta, Erkekler CEV Kupası'nda Dukla Liberec'e konuk olacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray HDI Sigorta, Erkekler CEV Kupası'nda Dukla Liberec'e konuk olacak - Son Dakika Spor

Galatasaray HDI Sigorta, Erkekler CEV Kupası'nda Dukla Liberec'e konuk olacak

7 saat önce

Galatasaray HDI Sigorta Voleybol Takımı, Erkekler CEV Kupası 16'lı final turu rövanş maçında yarın Çekya ekibi Dukla Liberec'le deplasmanda karşılaşacak.

Galatasaray HDI Sigorta, Erkekler CEV Kupası'nda Dukla Liberec'e konuk olacak, System.String[]

Galatasaray HDI Sigorta Voleybol Takımı, Erkekler CEV Kupası 16'lı final turu rövanş maçında yarın Çekya ekibi Dukla Liberec'le deplasmanda karşılaşacak.

Liberec şehrindeki Dukla Liberec Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 20.00'de başlayacak.

Rakibiyle İstanbul'da yaptığı ilk maçı 3-1 kazanan sarı-kırmızılı ekip, 8'li final turu yolunda Çekya'ya avantajlı durumda gidiyor.

Galatasaray, rakibi karşısında alacağı bir galibiyetin yanı sıra, 3-2'lik mağlubiyette de turu geçen takım olacak. Dukla Liberec'in 3-0 veya 3-1 üstünlüğü halinde ise turu geçen ekip altın sette belirlenecek.

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Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 09:52 Kaynak: AA
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