Galatasaray Hdı Sigorta - Fenerbahçe Opet: 2-3
41 dakika önce
Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nin 16'ncı haftasında Galatasaray HDI Sigorta'ya konuk oldu.
Fenerbahçe Opet
Kadın Voleybol Takımı, Vestel Venüs
Sultanlar Ligi'nin 16'ncı haftasında Galatasaray
HDI Sigorta
'ya konuk oldu. Setlerini 25-27, 15-25, 25-23, 25-20, 13-15 önde tamamladığı maçı 3-2 kazanan Fenerbahçe Opet, ligdeki 11'inci galibiyetini aldı.
Birinci periyot hızlı başlayan Galatasaray HDI Sigorta molaya 7-2 önde girdi. Mola dönüşü Fenerbahçe Opet baskılı oyunu ile skoru 18-18'de eşitledi. Etkili oyununu sürdüren sarı-lacivertli ekip periyodu 25-27 üstün kapattı.
İkinci periyoda iyi başlayan Fenerbahçe Opet, oyunun devamında etkisini sürdererek seti 10 sayı farkla 15-25 kazandı. Karşılıklı sayılarla başlayan üçüncü sette teknik molayı 8-12 önde geçen Fenerbahçe, ilerleyen bölümde skor avantajını yitirince Zoran Terzic'ten mola geldi: 20-17. Üçüncü set 25-23 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle tamamlandı. Fenerbahçe Opet'in 2 sayılık seriyle girdiği dördüncü sette teknik molaya 12-11 sarı-kırmızılı ekibin üstünlüğüyle gidildi. Set 25-20 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle tamamlandı. Beşinci sette 3-1 geri düşen sarı-lacivertliler, bulduğu 3 sayılık serinin ardından rakibine mola aldırdı: 3-4. Saha değişiminin 6-8'lik skorla geçildiği zorlu mücadelede skor 12-12'de eşitlendi. Son bölümde Vargas'ın hücum, Rabadzhieva'nın blok sayısıyla avantajı eline geçiren Fenerbahçe Opet, Vargas'ın sayısıyla seti 13-15, maçı da 3-2 kazandı.
Öte yandan Fenerbahçe Opet'in yeni transferi Dobriana Rabadzhieva da sarı-lacivertli formasıyla ilk maçına çıktı.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 04:24 Kaynak: DHA
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