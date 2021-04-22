Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı, VakıfBank'tan Zeynep Sude Demirel'i bir yıllığına kiraladı

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre sarı-kırmızılı ekip, VakıfBank'ın genç orta oyuncusu Zeynep Sude Demirel'i bir yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı, son olarak Yeşilyurt forması giyen VakıfBank'ın 21 yaşındaki oyuncusu Zeynep Sude Demirel'i bir yıllığına kiraladı.

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