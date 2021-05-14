Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı, Anthi Vasilantonaki'yi yeniden kadrosuna kattı

Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı, eski oyuncusu Anthi Vasilantonaki'yi transfer etti.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 2019-2020 sezonunda da Galatasaray forması ile mücadele eden Yunan smaçör ile bir yıllık sözleşme imzalandı.

Vasilantonaki, geride kalan sezon Aydın Büyükşehir Belediyespor'da forma giymişti.