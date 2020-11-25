Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası'nda Khimik'i konuk edecek
25.11.2020 09:47
Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası son 32 turu rövanş maçında yarın Ukrayna temsilcisi Khimik'i ağırlayacak.
Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası son 32 turu rövanş maçında yarın Ukrayna temsilcisi Khimik'i ağırlayacak.
Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.
Galatasaray HDI Sigorta, Ukrayna'da oynanan ilk maçı 3-0 kazanmıştı.
Son Dakika Esnafa faturalar ve kira için hibe desteği geliyor Hükümete yakın isim Erdoğan'la Arınç'ın "İstifa" konuşmasını yazdı: Yanlış yaptım Korkutan vaka artışı sonrasında Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Bakan Koca, toplantı sonrasında açıklama yapacak Sivil polisleri müşteri zanneden torbacı kendini karakolda buldu Sağanak, kar, don, fırtına! Uyarılar peş peşe geldi Cinsel ilişki teklifini reddeden sevgilisini vurdu, çıkan arbedede canından oldu İçişleri Bakanı Soylu, koronavirüs genelgesine tereddütsüz uyulması talimatını verdi G.O.R.A'daki efsane repliğiyle hafızalara kazınan oyuncu Muhittin Korkmaz hayatını kaybetti