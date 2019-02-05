Son Dakika Haberleri: Galatasaray Hdı Sigorta'nın Konuğu Csm Volei Alba Blaj

Galatasaray Hdı Sigorta'nın Konuğu Csm Volei Alba Blaj

1 saat önce

Voleybolda Kadınlar CEV Kupası 4'lü final turu ilk maçında Galatasaray HDI Sigorta, yarın Romanya temsilcisi CSM Volei Alba Blaj'ı konuk edecek.

Galatasaray Hdı Sigorta'nın Konuğu Csm Volei Alba Blaj, System.String[]
Voleybolda Kadınlar CEV Kupası 4'lü final turu ilk maçında Galatasaray HDI Sigorta, yarın Romanya temsilcisi CSM Volei Alba Blaj'ı konuk edecek.

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak.

Bu maçın rövanşı 12 Şubat Salı günü Romanya'da oynanacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 12:56 Kaynak: AA

Romanya, Sigorta, Galatasaray, Spor
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