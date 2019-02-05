Galatasaray Hdı Sigorta'nın Konuğu Csm Volei Alba Blaj
1 saat önce
Voleybolda Kadınlar CEV Kupası 4'lü final turu ilk maçında Galatasaray HDI Sigorta, yarın Romanya temsilcisi CSM Volei Alba Blaj'ı konuk edecek.
Voleybolda Kadınlar CEV Kupası 4'lü final turu ilk maçında Galatasaray
HDI Sigorta
, yarın Romanya
temsilcisi CSM Volei Alba Blaj'ı konuk edecek. Burhan Felek
Voleybol Salonu'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak.
Bu maçın rövanşı 12 Şubat Salı günü Romanya'da oynanacak.
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 12:56 Kaynak: AA
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