Galatasaray HDI Sigorta'nın rakibi Leo Shoes Modena oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray HDI Sigorta'nın rakibi Leo Shoes Modena oldu - Son Dakika Spor

Galatasaray HDI Sigorta'nın rakibi Leo Shoes Modena oldu

6 saat önce

Voleybol Erkekler CEV Kupası'nda yarı finale çıkan Galatasaray HDI Sigorta, İtalyan ekibi Leo Shoes Modena ile eşleşti.

Galatasaray HDI Sigorta'nın rakibi Leo Shoes Modena oldu, System.String[]

Voleybol Erkekler CEV Kupası'nda yarı finale çıkan Galatasaray HDI Sigorta, İtalyan ekibi Leo Shoes Modena ile eşleşti.

Avrupa Voleybol Konfederasyonundan (CEV) yapılan açıklamada, 4 Mart'ta oynanması planlanan Leo Shoes (İtalya)-GFC Ajaccio (Fransa) maçının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendiği hatırlatıldı.

Leo Shoes Modena'nın 3-0 üstünlüğüyle sona eren ilk maçın sonucunu iki takımın da kabul ettiği ve İtalyan ekibinin yarı finale yükseldiği kaydedildi.

CEV'in sitesindeki takvime göre yarı final ilk maçları 18-19 Mart, rövanş mücadeleleri ise 25-26 Mart'ta oynanacak.

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Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 10:54 Kaynak: AA
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