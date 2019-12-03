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Galatasaray HDI Sigorta, Polonya deplasmanında

6 saat önce

Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası 16'lı final turu ilk maçında yarın Polonya'nın Azoty Chemik ekibine konuk olacak.

Galatasaray HDI Sigorta, Polonya deplasmanında, System.String[]

Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası 16'lı final turu ilk maçında yarın Polonya'nın Azoty Chemik ekibine konuk olacak.


Szczecin kentindeki Netto Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 20.00'de başlayacak.


Müsabakanın rövanşı, 17 Aralık Salı günü Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak.

Galatasaray, voleybol, Polonya, Sigorta, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 12:32 
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