Son Dakika Haberleri: Galatasaray Hdı Sigorta, Tur İçin Sahaya Çıkıyor

Galatasaray Hdı Sigorta, Tur İçin Sahaya Çıkıyor

1 saat önce

Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası 8'li final turu rövanş maçında yarın Rusya temsilcisi Yenisei ile karşılaşacak.

Galatasaray Hdı Sigorta, Tur İçin Sahaya Çıkıyor, System.String[]
Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası 8'li final turu rövanş maçında yarın Rusya temsilcisi Yenisei ile karşılaşacak.

Sarı-kırmızılılar, müsabakadan istediği sonuçla ayrılarak 4'lü final turuna yükselmeye çalışacak.

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.

Karşılaşmada hakemler Miklos Horvath (Macaristan) ve Pasi Hakkarainen (Finlandiya) görev yapacak.

İki takım arasında Rusya'da oynanan ilk karşılaşmayı Yenisei 3-2 kazanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 11:55 Kaynak: AA

Spor
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