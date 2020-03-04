Galatasaray HDI Sigorta yarı finalde - Son Dakika
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Galatasaray HDI Sigorta yarı finalde

6 saat önce

2020 CEV Kupası Çeyrek Final ikinci maçında Arkas Spor'u deplasmanda 3-2 mağlup eden Galatasaray HDI Sigorta, yarı finale yükseldi.

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2020 CEV Kupası Çeyrek Final ikinci maçında Arkas Spor'u deplasmanda 3-2 mağlup eden Galatasaray HDI Sigorta, yarı finale yükseldi. Sarı-kırmızı ekibin yarı finaldeki rakibi ise; Leo Shoes Modena (İtalya)-GFC Ajaccio (Fransa) eşleşmesinin galibi olacak.


Salon: Atatürk Voleybol Salonu Vestel Venus Spor Kompleksi


Hakemler: Risto Strandson (Estonya), Lyubomir Sirakov (Bulgaristan)


Arkas: Burak, Mustafa Koç, Adis, Yiğit, Mert, Blankenau, Bravo (L), Caner (L) (Efe, Burak Çevik, Mirza, Muhammet, Mustafa Cengiz)


Galatasaray: Selçuk, Burutay, Doğukan, Venno, Antonov, Van Berkel, Onurcan (L), Burak (L) (Muzaffer, Melih, Gazi, Vahit Emre, Yasin, Selim)


Setler: 19-25, 21-25, 25-14, 25-23, 17-19


Süre: 108 dakika (22,25,20,23,18) - İSTANBUL

Mustafa Cengiz, Galatasaray, Arkas Spor, Sigorta, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 09:58 Kaynak: İHA
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