Galatasaray HDI Sigorta yarı finalde - Son Dakika

2020 CEV Kupası Çeyrek Final ikinci maçında Arkas Spor 'u deplasmanda 3-2 mağlup eden Galatasaray HDI Sigorta , yarı finale yükseldi. Sarı-kırmızı ekibin yarı finaldeki rakibi ise; Leo Shoes Modena ( İtalya )-GFC Ajaccio ( Fransa ) eşleşmesinin galibi olacak.

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Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Küçük Ronaldo için yaptığı teklif reddedildi