Galatasaray Hdı Sigorta Yarı Finale Yükseldi
45 dakika önce
Vestel Venus Sultanlar Ligi Play-off çeyrek final etabı karşılaşmaları, bugün oynanan Galatasaray HDI Sigorta -Beşiktaş karşılaşması ile devam etti.
Vestel
Venus Sultanlar Ligi Play-off çeyrek final etabı karşılaşmaları, bugün oynanan Galatasaray
HDI Sigorta
- Beşiktaş
karşılaşması ile devam etti. TVF Burhan Felek
Voleybol Salonu'nda oynanan mücadeleyi 26-24 25-20 ve 25-18'lik setlerle 3-0 ev sahibi Galatasaray HDI Sigorta kazandı. İlk karşılaşmada da deplasmanda rakibini mağlup eden sarı-kırmızılı ekip, bu sonucun ardından Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off yarı finaline yükseldi.
- İstanbul
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 08:30 Kaynak: DHA
Fatih Öztürk, Galatasaray ile Söz Kesti
Galatasaray'dan UEFA Açıklaması: 75 Milyon Lira Ödendi
Maradona'nın Galatasaray'ın Kapısından Döndüğü Ortaya Çıktı
Lokomotiv Moskova, Manuel Fernandes ile Yollarını Ayırdı