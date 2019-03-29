Son Dakika Haberleri: Galatasaray Hdı Sigorta Yarı Finale Yükseldi

Galatasaray Hdı Sigorta Yarı Finale Yükseldi

45 dakika önce

Vestel Venus Sultanlar Ligi Play-off çeyrek final etabı karşılaşmaları, bugün oynanan Galatasaray HDI Sigorta -Beşiktaş karşılaşması ile devam etti.

Galatasaray Hdı Sigorta Yarı Finale Yükseldi, System.String[]


Vestel Venus Sultanlar Ligi Play-off çeyrek final etabı karşılaşmaları, bugün oynanan Galatasaray HDI Sigorta - Beşiktaş karşılaşması ile devam etti.

TVF Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan mücadeleyi 26-24 25-20 ve 25-18'lik setlerle 3-0 ev sahibi Galatasaray HDI Sigorta kazandı. İlk karşılaşmada da deplasmanda rakibini mağlup eden sarı-kırmızılı ekip, bu sonucun ardından Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off yarı finaline yükseldi.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 08:30 Kaynak: DHA

Vestel, Sigorta, Galatasaray, Spor
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