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Galatasaray HDI Sigorta, yarın Dukla Liberec ile karşılaşacak
6 saat önce
Galatasaray HDI Sigorta Voleybol Takımı, Erkekler CEV Kupası 16'lı final turu ilk maçında Çekya ekibi Dukla Liberec'i konuk edecek.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 11:08 Kaynak: AA
Galatasaray HDI Sigorta Voleybol Takımı, Erkekler CEV Kupası 16'lı final turu ilk maçında Çekya ekibi Dukla Liberec'i konuk edecek.
Burhan Felek Voleybol Salonu'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.
Bu karşılaşmanın rövanşı 19 Aralık Perşembe günü Çekya'da oynanacak.
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