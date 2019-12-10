Son Dakika Haberleri: Galatasaray HDI Sigorta, yarın Dukla Liberec ile karşılaşacak
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Galatasaray HDI Sigorta, yarın Dukla Liberec ile karşılaşacak

6 saat önce

Galatasaray HDI Sigorta Voleybol Takımı, Erkekler CEV Kupası 16'lı final turu ilk maçında Çekya ekibi Dukla Liberec'i konuk edecek.

Galatasaray HDI Sigorta, yarın Dukla Liberec ile karşılaşacak, System.String[]

Galatasaray HDI Sigorta Voleybol Takımı, Erkekler CEV Kupası 16'lı final turu ilk maçında Çekya ekibi Dukla Liberec'i konuk edecek.

Burhan Felek Voleybol Salonu'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

Bu karşılaşmanın rövanşı 19 Aralık Perşembe günü Çekya'da oynanacak.

Galatasaray, voleybol, Sigorta, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 11:08 Kaynak: AA
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