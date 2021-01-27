Galatasaray HDI Sigorta, Yury Berezhko'yu kadrosuna kattı

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, 1984 doğumlu Rus smaçör Yury Berezhko'yu kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılıların internet sitesinde yapılan açıklamada, 1.98 metre boyundaki tecrübeli oyuncuyla sözleşme imzalandığı belirtildi.

Son olarak Rusya'nın Dinamo Moskova ekibinde forma giyen voleybolcunun kariyerinde CEV Kupası ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunun yanı sıra Grand Prix, Avrupa ve olimpiyat şampiyonlukları da bulunuyor.