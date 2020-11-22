Galatasaray, Hes Kablo Kayserispor'u konuk edecek

Hes Kablo Kayserispor'un Galatasaray karşısındaki muhtemel 11'i şu şekilde: Lung - Lopes, Sapunaru, Kolovetsios, Behich, Campanharo, Ackah, Lennon, Fernandes, Hasan Hüseyin, Alibec.

Türk Telekom Stadı'nda saat 19.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Turgut Doman yönetecek. Doman'ın yardımcılıklarını İsmail Şencan ve Süleyman Özay üstlenecek.

Süper Lig'in 9'uncu haftasında Galatasaray , yarın kendi sahasında Hes Kablo Kayserispor 'u konuk edecek.

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