Galatasaray, Hes Kablo Kayserispor'u konuk edecek - Son Dakika

Galatasaray, Hes Kablo Kayserispor'u konuk edecek

22.11.2020 12:21
Galatasaray, Hes Kablo Kayserispor'u konuk edecek, System.String[]

Süper Lig'in 9'uncu haftasında Galatasaray, yarın kendi sahasında Hes Kablo Kayserispor'u konuk edecek.

Süper Lig'in 9'uncu haftasında Galatasaray, yarın kendi sahasında Hes Kablo Kayserispor'u konuk edecek.

Türk Telekom Stadı'nda saat 19.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Turgut Doman yönetecek. Doman'ın yardımcılıklarını İsmail Şencan ve Süleyman Özay üstlenecek.

Son 3 haftayı galibiyetle geçerek moral bulan ve zirve takibini sürdüren Galatasaray, Hes Kablo Kayserispor karşısında birçok eksiği bulunmasına rağmen galip gelerek iyi gidişatını sürdürmeyi hedefliyor. Sezona istediği başlangıcı yapamayan ve teknik direktör Bayram Bektaş ile yolları ayırarak Samet Aybaba'yı göreve getiren Hes Kablo Kayserispor ise yeni teknik direktörüyle birlikte ilk maçında puan veya puanlar almak istiyor.8 EKSİK, 1 ŞÜPHELİSarı kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim, takımdaki eksiklerden dolayı ilk 11'ini oluşturmakta epey güçlük çekiyor. Sakatlıkları bulunan Christian Luyindama, Oghenekaro Etebo ve Emre Taşdemir'in karşılaşmanın kadrosunda yer alması beklenmiyor. Öte yandan yeni tip koronavirüs (Covid-19) testleri pozitif çıkan Arda Turan, Ryan Babel, Omar Elabdellaoui ile isimleri açıklanmayan 2 oyuncu da müsabakada görev alamayacak. Tedavisi süren Radamel Falcao'nun oynayıp oynamayacağı ise maç saatinde belli olacakken, deneyimli teknik adamın Falcao'ya görev vermek istediği öğrenildi.LINNES VE DONK GÖREVEGalatasaray'da Elabdellaoui ile Luyindama'nın maçta forma giyemeyecek olmasından dolayı Martin Linnes ve Ryan Donk, Hes Kablo Kayserispor maçı ile birlikte ilk 11'e geri dönecek.Galatasaray'ın Hes Kablo Kayserispor maçındaki muhtemel ilk 11'i şu şekilde: Fatih Öztürk - Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan Antalyalı, Emre Akbaba, Emre Kılınç, Ömer Bayram, Feghouli, Falcao (Diagne)KAYSERİ EKİBİNDE 3 EKSİKÖte yandan Hes Kablo Kayserispor'da ise Galatasaray karşısında 3 eksik var. Yeni teknik direktör Samet Aybaba, Galatasaray deplasmanında sakatlığı bulunan İlhan Depe, Covid-19 testi pozitif çıkan Wilfried Kanga ve cezalı olan Pedro Henrique'den faydalanamayacak.

Hes Kablo Kayserispor'un Galatasaray karşısındaki muhtemel 11'i şu şekilde: Lung - Lopes, Sapunaru, Kolovetsios, Behich, Campanharo, Ackah, Lennon, Fernandes, Hasan Hüseyin, Alibec.


Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Kayserispor, Hes Kablo, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Galatasaray, Hes Kablo Kayserispor'u konuk edecek - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Sokak ortasında iki kadını darp etti, tokat sesleri sokaklarda yankılandı! O anlar kamerada Son Dakika! Milli Savunma Bakanlığı'ndan Azerbaycan tezkeresi açıklaması: Mehmetçik 1 yıl süreyle görev yapacak "Korona aşısı ücretsiz mi yapılacak?" sorusuna Sağlık Bakanı Koca'dan yanıt: Risk grubundaki 5 milyon kişi ücretsiz aşılanacak Yaşlı kadını domuz bağı ile öldürüp çuvala koyan canilerin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı Kestiği kedi ile yakalanan kadının sözleri kan dondurdu: Yıllardır yiyorum Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Alaattin Çakıcı'ya tepki: Kabul edilebilir değil Acun Ilıcalı, sosyal medyadaki küfürlü içerikleri nedeniyle MasterChef yarışmacısı Uğur Yılmaz Deniz'i kovdu "Yasaktan haberim yoktu" diyen yaşlı kadın, ceza yemekten kurtulamadı
Ortaöğretim KPSS bugün başladı: Geç kalanlar ve ehliyetle gelenler sınava alınmadı Ortaöğretim KPSS bugün başladı: Geç kalanlar ve ehliyetle gelenler sınava alınmadı         
12:01
Guatemala'da hükümet karşıtı düzenlenen protestolarda Kongre binası ateşe verildi Guatemala'da hükümet karşıtı düzenlenen protestolarda Kongre binası ateşe verildi         
11:37
'İkiye tam bölünemeyen sayıyı' bilebilmek için jokerlerini kullanan yarışmacı sosyal medyanın gündemine oturdu 'İkiye tam bölünemeyen sayıyı' bilebilmek için jokerlerini kullanan yarışmacı sosyal medyanın gündemine oturdu         
11:04
Feci kaza! Otobüsün camından direk girdi, şoför ölümden kıl payı kurtuldu Feci kaza! Otobüsün camından direk girdi, şoför ölümden kıl payı kurtuldu         
10:38
Hocalı'da Türkçe bildiği için Azerbaycanlıları katleden Ermeni milis, 30 yıl sonra yakalandı Hocalı'da Türkçe bildiği için Azerbaycanlıları katleden Ermeni milis, 30 yıl sonra yakalandı         
07:37
İbo Show'da Hülya Avşar'la düet yapan İbrahim Tatlıses, gözyaşlarına hakim olamadı İbo Show'da Hülya Avşar'la düet yapan İbrahim Tatlıses, gözyaşlarına hakim olamadı         
00:04
Yasemin Allen yeni imajını paylaştı, görenler gözlerine inanamadı Yasemin Allen yeni imajını paylaştı, görenler gözlerine inanamadı         
23:01
Çorbacıda masaya servis tartışması, taşlı sopalı kavgaya dönüştü Çorbacıda masaya servis tartışması, taşlı sopalı kavgaya dönüştü         
22:14
Tuğba Özerk'ten Nusret'e bomba gönderme: Kolpacı 75 kuruş yardım yapmıyor Tuğba Özerk'ten Nusret'e bomba gönderme: Kolpacı 75 kuruş yardım yapmıyor         
21:53
Sokak kısıtlamasına dakikalar kala yasa boğan ölüm! Baba, 18 yaşındaki oğlunun cenazesi başında sinir krizi geçirdi Sokak kısıtlamasına dakikalar kala yasa boğan ölüm! Baba, 18 yaşındaki oğlunun cenazesi başında sinir krizi geçirdi         
21:47
Sağlık Bakanı Koca, İstanbullulara güzel haberi verdi: Vaka artış hızı kontrol altına alındı Sağlık Bakanı Koca, İstanbullulara güzel haberi verdi: Vaka artış hızı kontrol altına alındı         
20:52
Uyuşturucu kullanmak için girdiği inşaatta 4 metrelik çukura düşen genç kadının sigara isteği herkesi şaşırttı Uyuşturucu kullanmak için girdiği inşaatta 4 metrelik çukura düşen genç kadının sigara isteği herkesi şaşırttı         
20:46
Ahmet Davutoğlu'ndan randevu talebini reddeden Bahçeli'ye Kürtçe cevap Ahmet Davutoğlu'ndan randevu talebini reddeden Bahçeli'ye Kürtçe cevap         
20:43
Olağanüstü keşif! Patlayan yanardağdan kaçmaya çalışırken kül olan 2 insan bedeni bulundu Olağanüstü keşif! Patlayan yanardağdan kaçmaya çalışırken kül olan 2 insan bedeni bulundu         
18:19
Trenin ucu bucağı görünmüyor! Ermenilerden ele geçirilen tank ve toplar Bakü'ye götürüldü Trenin ucu bucağı görünmüyor! Ermenilerden ele geçirilen tank ve toplar Bakü'ye götürüldü         
14:55
Fuhuş için kurulan gizli geçitleriyle nam salan bölgenin kaderi değişiyor Fuhuş için kurulan gizli geçitleriyle nam salan bölgenin kaderi değişiyor         
12:21
Bahçesine fidan dikerken 6. yüzyıla ait kilise buldu Bahçesine fidan dikerken 6. yüzyıla ait kilise buldu         
11:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2020 12:37:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Galatasaray, Hes Kablo Kayserispor'u konuk edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei