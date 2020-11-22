Galatasaray, Hes Kablo Kayserispor'u konuk edecek

Süper Lig'in 9'uncu haftasında Galatasaray, yarın kendi sahasında Hes Kablo Kayserispor'u konuk edecek.
Türk Telekom Stadı'nda saat 19.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Turgut Doman yönetecek. Doman'ın yardımcılıklarını İsmail Şencan ve Süleyman Özay üstlenecek.Son 3 haftayı galibiyetle geçerek moral bulan ve zirve takibini sürdüren Galatasaray, Hes Kablo Kayserispor karşısında birçok eksiği bulunmasına rağmen galip gelerek iyi gidişatını sürdürmeyi hedefliyor. Sezona istediği başlangıcı yapamayan ve teknik direktör Bayram Bektaş ile yolları ayırarak Samet Aybaba'yı göreve getiren Hes Kablo Kayserispor ise yeni teknik direktörüyle birlikte ilk maçında puan veya puanlar almak istiyor.8 EKSİK, 1 ŞÜPHELİSarı kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim, takımdaki eksiklerden dolayı ilk 11'ini oluşturmakta epey güçlük çekiyor. Sakatlıkları bulunan Christian Luyindama, Oghenekaro Etebo ve Emre Taşdemir'in karşılaşmanın kadrosunda yer alması beklenmiyor. Öte yandan yeni tip koronavirüs (Covid-19) testleri pozitif çıkan Arda Turan, Ryan Babel, Omar Elabdellaoui ile isimleri açıklanmayan 2 oyuncu da müsabakada görev alamayacak. Tedavisi süren Radamel Falcao'nun oynayıp oynamayacağı ise maç saatinde belli olacakken, deneyimli teknik adamın Falcao'ya görev vermek istediği öğrenildi.LINNES VE DONK GÖREVEGalatasaray'da Elabdellaoui ile Luyindama'nın maçta forma giyemeyecek olmasından dolayı Martin Linnes ve Ryan Donk, Hes Kablo Kayserispor maçı ile birlikte ilk 11'e geri dönecek.Galatasaray'ın Hes Kablo Kayserispor maçındaki muhtemel ilk 11'i şu şekilde: Fatih Öztürk - Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan Antalyalı, Emre Akbaba, Emre Kılınç, Ömer Bayram, Feghouli, Falcao (Diagne)KAYSERİ EKİBİNDE 3 EKSİKÖte yandan Hes Kablo Kayserispor'da ise Galatasaray karşısında 3 eksik var. Yeni teknik direktör Samet Aybaba, Galatasaray deplasmanında sakatlığı bulunan İlhan Depe, Covid-19 testi pozitif çıkan Wilfried Kanga ve cezalı olan Pedro Henrique'den faydalanamayacak.
Hes Kablo Kayserispor'un Galatasaray karşısındaki muhtemel 11'i şu şekilde: Lung - Lopes, Sapunaru, Kolovetsios, Behich, Campanharo, Ackah, Lennon, Fernandes, Hasan Hüseyin, Alibec.
- Kaynak: DHA
Son Dakika › Spor › Galatasaray, Hes Kablo Kayserispor'u konuk edecek - Son Dakika Spor