Galatasaray hücum hattı 10 yıl sonra ilk kez çift hanelere ulaşamadı

Şampiyonluğu averaj farkıyla Beşiktaş'a kaptıran Galatasaray'da hücumcuların kötü performansı dikkat çekti. Sarı-kırmızılıların hücum bölgesindeki futbolcular 2010/2011 sezonundan bu yana ilk kez çift haneli gol sayısına ulaşamadan ligi bitirdi.

DIAGNE VE FALCAO ZİRVEDE

Fanatik'in derlediği habere göre; Sezona çok iyi başlayan Radamel Falcao, yaşadığı sakatlığın ardından istediği gibi dönemedi. Son maçlarda penaltıdan goller atan Falcao, sezonu 9 golle bitirdi. Devre arasında Premier Lig'e giden ve bir dönem 1. santrfor olan Diagne yine 9 gol atarken devre arasında gelen Mostafa Mohamed 8 gol, Babel 7 gol, Halil Dervişoğlu ise 3 gol attı.

MILAN BAROS'TAN BU YANA BİR İLK

Galatasaray böylece 10 yıl sonra ilk kez ligi çift haneli gol sayısına ulaşan oyuncusu olmadan bitirdi. En son 2010-11 sezonunda Milan Baros, sezonu 9 golle bitirmişti.