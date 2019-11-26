Galatasaray'ı eleyen Östersunds'a küme düşme şoku

Fotbollskanalen'in haberine göre; Östersunds, üst iki ligde oynama lisansını alamadığı için üçüncü ligde mücadele edecek.



İsveç Futbol Federasyonu Lisans Komitesi tarafından yapılan açıklamada, lisans verilen kulüpler duyurulurken Östersunds bu listede yer almadı. Konuyla ilgili konuşan Östersunds Basın Sözcüsü Niclas Lidström, "Zorlu bir ekonomik koşuldan geçiyorduk. Ancak, gelecek sezonu herhangi bir sorun yaşamadan geçireceğimiz açıktı. Lisans komitesine itiraz edeceğiz. Onlardan mantıklı bir açıklama bekliyoruz." ifadelerini kullandı.



İsveç Futbol Federasyonu Ligler Yöneticisi Lars Helmersson, "Kurallar tüm takımlar için çok açık. Liglerde mücadele etmek istiyorlarsa, gerekli koşulları yerine getirmek ve lisansları almak zorundalar. Bu durumda lisansları alamayan takımlar, alt liglerde mücadele ederler." dedi.



İsveç Futbol Federasyonu Lisans Komitesi Başkanı Richard Johnson ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Lisans alamamanın sonuçları açık. Alamıyorsanız bir alt kümeye düşersiniz. Kurallar tüm Allsvenskan ve Superettan takımları için açık. 10 Aralık'ta son bir toplantı yapılacak. Burada Östersunds'un cezası onanabilir veya karar bozulabilir. Bozulmazsa hangi ligde mücadele edecekleri de bu toplantıda kararlaştırılacak." açıklamasını yaptı.



Östersunds, 2017/18 sezonu UEFA Avrupa Ligi İkinci Eleme Turu'nda Galatasaray ile karşılaşmış ve 2-0, 1-1'lik skorlarla tur atlamıştı.

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