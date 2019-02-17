Son Dakika Haberleri: Galatasaray'ı Feghouli sırtladı

Galatasaray'ı Feghouli sırtladı

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yapılan maçta Galatasaray, deplasmanda Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup etti.

Galatasaray'ı Feghouli sırtladı, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yapılan maçta Galatasaray, deplasmanda Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup etti.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 09:15 

Kasımpaşa, Galatasaray, Ekonomi
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