Galatasaray'ı Feghouli sırtladı
1 saat önce
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yapılan maçta Galatasaray, deplasmanda Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yapılan maçta Galatasaray
, deplasmanda Kasımpaşa
'yı 4-1 mağlup etti.
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 09:15
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Galatasaray, Deplasmanda Kasımpaşa'ya Fark Attı: 4-1
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