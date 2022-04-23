SPOR Galatasaray'ı İzmir'de taraftarı karşıladı - Son Dakika
Üye Girişi

SPOR Galatasaray'ı İzmir'de taraftarı karşıladı

23.04.2022 17:23

SPOR Galatasaray'ı İzmir'de taraftarı karşıladıMustafa KÖPRÜLÜ - Ahmet Turhan ALTAY İZMİR, (DHA)SPOR Toto Süper Lig'in 34'üncü hafta mücadelesinde yarın deplasmanda Altay ile karşılaşacak Galatasaray, İzmir'e geldi.

SPOR Galatasarayİzmir'de taraftarı karşıladı

Mustafa KÖPRÜLÜ - Ahmet Turhan ALTAY İZMİR, (DHA)

SPOR Toto Süper Lig'in 34'üncü hafta mücadelesinde yarın deplasmanda Altay ile karşılaşacak Galatasaray, İzmir'e geldi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, takımlarını Adnan Menderes Havalimanı'nda yalnız bırakmadı.

Galatasaraylı taraftarlar, teknik direktör Domenec Torrent ve futbolculara sevgi gösterisinde bulunurken, Arda Turan taraftarları kırmayarak yanlarına kadar gitti. Taraftarların formalarını imzalayıp öz çekim yapan Arda Turan, daha sonra takım otobüsüne bindi.

Galatasaray kafilesini taşıyan otobüs, sevgi gösterileri altında kamp yapacağı otele hareket etti. Sarı-kırmızılı takımda sakatlıktan çıkan Feghouli kadroda yer almadı. Galatasaray kafilesi şu isimlerden oluştu

Fernando Muslera, Omar Elabdellaoui, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mostafa Mohamed, İsmail Çipe, Erick Pulgar, Bafetimbi Gomis, Ömer Bayram, Berkan Kutlu, Victor Nelsson, Inaki Pena, Alexandru Cicald'u, Marcão Teixeira, Emre Kılınç, Arda Turan, Halil Dervişoğlu, Semih Kaya, Sacha Boey.

SPOR Galatasaray'ı İzmir'de taraftarı karşıladı
SPOR Galatasaray'ı İzmir'de taraftarı karşıladı
SPOR Galatasaray'ı İzmir'de taraftarı karşıladı
SPOR Galatasaray'ı İzmir'de taraftarı karşıladı
SPOR Galatasaray'ı İzmir'de taraftarı karşıladı
SPOR Galatasaray'ı İzmir'de taraftarı karşıladı
SPOR Galatasaray'ı İzmir'de taraftarı karşıladı
SPOR Galatasaray'ı İzmir'de taraftarı karşıladı
SPOR Galatasaray'ı İzmir'de taraftarı karşıladı
SPOR Galatasaray'ı İzmir'de taraftarı karşıladı
SPOR Galatasaray'ı İzmir'de taraftarı karşıladı
SPOR Galatasaray'ı İzmir'de taraftarı karşıladı
SPOR Galatasaray'ı İzmir'de taraftarı karşıladı
SPOR Galatasaray'ı İzmir'de taraftarı karşıladı
SPOR Galatasaray'ı İzmir'de taraftarı karşıladı
SPOR Galatasaray'ı İzmir'de taraftarı karşıladı
SPOR Galatasaray'ı İzmir'de taraftarı karşıladı
SPOR Galatasaray'ı İzmir'de taraftarı karşıladı
SPOR Galatasaray'ı İzmir'de taraftarı karşıladı

YORUMLAR
500
Taraftar Galatasaray'ın maç kadrosunu beğenmedi Taraftar Galatasaray'ın maç kadrosunu beğenmedi Galatasaray kafilesi İzmir'de Galatasaray kafilesi İzmir'de

Galatasaray, Altay, İzmir, DHA, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Galatasaray'ı İzmir'de taraftarı karşıladı - Son Dakika


Son Dakika
17:27 Yılmaz Vural'a yöneltilen "Fenerbahçe'de hocalık yapmak ister misin?" sorusuna verdiği cevap güldürdü
17:25 Ölüm döşeğindeki babaannesinin yazdığı son notu görünce duygularına hakim olamadı!
17:17 Ronaldo bu takıma ne yapsın! Manchester United'ın kendini toparlaması lazım
17:08 Dev tank mezarlığı ve ölen Rus asker sayısı ortaya çıkınca anında sildiler!
16:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şehit babasına verdiği haber yüreklere su serpti
16:27 İsmail Kartal'ın yerine gelecek teknik direktör belli oldu iddiası!
16:18 23 Nisan Çocuk Bayramı'nda ünlü isimler çocukluk fotoğraflarını paylaşarak kutladı!
16:17 İlber Ortaylı İspanya'ya gitti, keyifli anlarını sosyal medyada paylaştı
16:04 Bahar Candan yatağın üzerindeki fotoğrafıyla fazla oynayınca bambaşka biri oldu
15:47 Ronaldo golünü kaybettiği bebeğine adadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2022 17:41:45. #1.13#
SON DAKİKA: SPOR Galatasaray'ı İzmir'de taraftarı karşıladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement