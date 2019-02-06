Galatasaray'ı Kupada 13 Bin 562 Seyirci Takip Etti
1 saat önce
Galatasaray-Hatayaspor karşılaşmasını Türk Telekom Stadyumu'nda toplam 13 bin 562 seyirci takip etti.
Galatasaray-Hatayaspor karşılaşmasını Türk Telekom Stadyumu
'nda toplam 13 bin 562 seyirci takip etti. Ziraat Türkiye Kupası
Çeyrek Final ilk karşılaşmasında Galatasaray, sahasında Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Hatayspor
'ı 2-0 mağlup etti. Türk Telekom Stadyumu'ndaki mücadeleyi ise 13 bin 562 seyirci takip etti. İstanbul
'un soğuk hava şartlarında takımlarını desteklemek için stada gelen sarı-kırmızılı taraftarlar maç boyunca tezahüratlarını sürdürdü. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 10:42 Kaynak: İHA
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