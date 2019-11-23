Son Dakika › Spor › Galatasaray'ı yenen Başakşehir'de hedef şimdi Roma - Son Dakika Spor
Galatasaray'ı yenen Başakşehir'de hedef şimdi Roma
6 saat önce
Turuncu-lacivertli takım, UEFA Avrupa Ligi J Grubu 5. haftasında 28 Kasım Perşembe günü sahasında İtalyan ekibiyle oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Turuncu-lacivertli takım, UEFA Avrupa Ligi J Grubu 5. haftasında 28 Kasım Perşembe günü sahasında İtalyan ekibiyle oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki antrenman sahasında basına kapalı gerçelleştirilen idmanda, Galatasaray maçında forma giyen oyuncuların yenilenme çalışması yaptığı bildirildi.
Diğer futbolcuların ise ısınma hareketleri ve pas çalışmasının ardından çift kale maç oynadığı aktarıldı.
Medipol Başakşehir, çalışmalarına bir günlük iznin ardından 25 Kasım Pazartesi günü devam edecek.
Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 04:16
Emre Mor için şok sözler: Amatör Küme'de oynayamaz Fatih Terim'den elini öpen Arda Turan için açıklama: Duygulandım Galatasaray'dan son 38 sezonun en kötü gol performansı Fenerbahçe Obradovic ile anlaştı! Yıllık 3 milyon euro kazanacak