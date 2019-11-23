Son Dakika Haberleri: Galatasaray'ı yenen Başakşehir'de hedef şimdi Roma
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Galatasaray'ı yenen Başakşehir'de hedef şimdi Roma

6 saat önce

Turuncu-lacivertli takım, UEFA Avrupa Ligi J Grubu 5. haftasında 28 Kasım Perşembe günü sahasında İtalyan ekibiyle oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Galatasaray'ı yenen Başakşehir'de hedef şimdi Roma, System.String[]

Turuncu-lacivertli takım, UEFA Avrupa Ligi J Grubu 5. haftasında 28 Kasım Perşembe günü sahasında İtalyan ekibiyle oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.


Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki antrenman sahasında basına kapalı gerçelleştirilen idmanda, Galatasaray maçında forma giyen oyuncuların yenilenme çalışması yaptığı bildirildi.


Diğer futbolcuların ise ısınma hareketleri ve pas çalışmasının ardından çift kale maç oynadığı aktarıldı.


Medipol Başakşehir, çalışmalarına bir günlük iznin ardından 25 Kasım Pazartesi günü devam edecek.

Galatasaray, Başakşehir, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 04:16 
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