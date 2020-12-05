Galatasaray iç sahadaki 3. galibiyetini aldı
05.12.2020 21:09
Hatayspor karşılaşması ile birlikte Süper Lig'de evindeki 6. maçına çıkan Galatasaray, 3. galibiyetini elde etti.
Hatayspor karşılaşması ile birlikte Süper Lig'de evindeki 6. maçına çıkan Galatasaray, 3. galibiyetini elde etti.
Süper Lig'in 11. haftasında evinde Hatayaspor ile karşılaşan Galatasaray, bu sezon ligde iç sahadaki 6. maçını oynadı. Müsabakayı 3-0 kazanarak sahadan 3 puanla ayrılan sarı-kırmızılılar, ligde Türk Telekom Stadyumu'ndaki 3. galibiyetini almış oldu. Cimbom bu süreçte oynadığı 6 mücadelede 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. Aslan, 9 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 4 gol gördü. - İSTANBUL
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