Galatasaray için Tolgay Arslan iddiası! Fenerbahçe...

Fenerbahçe'den Tolgay Arslan ile ilgilendiği iddia edilen Bundesliga 2 ekibi Hannover'den önemli açıklamalar geldi.

Hannover 96'nın CEO'su Martin Kind, Tolgay Arslan'ın transferi hakkında konuştu.

Alman basınına açıklama yapan Kind, "Oyuncu bizim için çok pahalı. Biz, 2. Lig takımıyız. Ayrıca oyuncu, uluslararası kulüpler tarafından isteniyor." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Bild'in haberine göre; Tolgay Arslan ile birçok İspanyol kulübü ve Süper Lig'den Galatasaray'ın talip olduğu da belirtildi.