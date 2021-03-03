Galatasaray yöneticisi Şükrü Hanedar'dan Rıdvan Dilmen'e lakaplı gönderme - Son Dakika

Galatasaray yöneticisi Şükrü Hanedar'dan Rıdvan Dilmen'e lakaplı gönderme

03.03.2021 22:38
Galatasaray yöneticisi Şükrü Hanedar'dan Rıdvan Dilmen'e lakaplı gönderme, System.String[]

Galatasaray'da kaybedilen Ankaragücü maçı sonrası tepkilerin ardı arkası kesilmiyor. Galatasaray İdari Direktörü Şükrü Hanedar da Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Rıdvan Dilmen'e ve Fenerbahçe'ye göndermelerde bulundu. Hanedar, "Zorlu'k var, yardımcı'lar var, şeytan'lık var ama bir tek adalet yok!" dedi.

Galatasaray cephesinde kaybedilen Ankaragücü maçı sonrası hakem yönetimine tepkiler çığ gibi büyüyor. Arda Turan, Abdurrahim Albayrak ve Fatih Terim'in "Adalet" çağrısından sonra Galatasaray İdari Direktörü Şükrü Hanedar da Twitter hesabından bir paylaşım yaparak bu çağrıya destek verdi.

"ŞEYTAN" GÖNDERMESİ

Şükrü Hanedar sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Fenerbahçe ve spor yorumcusu Rıdvan Dilmen'e göndermede bulundu. Hanedar, "Zorlu'k var, yardımcı'lar var, şeytan'lık var ama bir tek adalet yok!" dedi. Galatasaraylı yöneticinin yaptığı paylaşım taraftarlardan binlerce yorum ve beğeni aldı.

Galatasaray İdari Direktörü Şükrü Hanedar, sosyal medyadan Rıdvan Dilmen'e göndermede bulundu
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Galatasaray yöneticisi Şükrü Hanedar'dan Rıdvan Dilmen'e lakaplı gönderme

Şükrü Hanedar, Rıdvan Dilmen, Galatasaray, Ankaragücü, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray yöneticisi Şükrü Hanedar'dan Rıdvan Dilmen'e lakaplı gönderme - Son Dakika Spor


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